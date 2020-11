Homem é eletrocutado ao “fazer gato” em rede elétrica na Transacreana

O trabalhador José Oliveira da Silva, 23 anos, foi eletrocutado enquanto fazia uma instalação elétrica clandestina na tarde desta quarta-feira (11), no km 1 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o homem sofreu a descarga elétrica ao tentar conectar o fio da própria residência com a rede geral de um poste de energia. Com o impacto da descarga, o homem acabou caindo da altura de 11 metros, fraturou o fêmur e ficou com sequelas da energia que passou pelo corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância do suporte avançado ao local. O homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo.

O caso agora segue para ser investigado pela Polícia Civil de Rio Branco.