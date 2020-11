Governo quer privatizar Correios, Eletrobras, Porto de Santos e PPSA em 2021

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta 3ª feira (10.nov.2020) que os Correios, a Eletrobras, o Porto de Santos e o portfólio da PPSA (Pré-Sal Petróleo) serão privatizados até dezembro de 2021.

Guedes disse, porém, que há obstáculos no campo político. O governo não vendeu nenhuma estatal em 2 anos de gestão Bolsonaro. A meta do ministro era iniciar a privatização dessas 4 empresas em 2020, o que não ocorreu. O czar da equipe econômica admitiu que baixo andamento é “frustrante“.

O ministro comentou sobre o caso durante evento online realizado pela Bloomberg, voltado para investidores internacionais.

No evento, Guedes disse que o governo irá respeitar o teto de gastos (regra que limita as despesas da União). Segundo ele, o Brasil foi um dos países que mais gastaram para conter a crise de covid-19, cerca de 8% do PIB (Produto Interno Bruto). Para 2021, a meta é reduzir o rombo nas contas públicas para cerca de 2% do PIB. Mas, caso haja uma 2ª onda de covid-19, o país estará preparado para desembolsar 4% do PIB em medidas emergenciais, informou.

Indagado sobre como o governo irá se posicionar na disputa pelo 5G, o ministro respondeu que os Estados Unidos e a China podem brigar entre si, mas que o Brasil vai dançar com todos.

Hoje, os norte-americanos tentam a evitar que países aliados usem o modelo chinês. Alega risco a segurança nacional. Já a China nega e diz que 1 eventual veto pode tornar o acesso à 5ª geração de tecnologia móvel mais caro. Atualmente, há 4 empresas que dominam o fornecimento de produtos para a instalação do 5G: a chinesa Huawei, a coreana Samsung, a finlandesa Nokia e a sueca Ericsson.

Segundo Guedes, o governo está analisando como será o leilão de frequência que será feito em 2021 –o maior do mundo. O presidente Jair Bolsonaro já falou sobre o assunto. Disse que a decisão final passará pelo crivo dele.