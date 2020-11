Dupla acusada de executar policial aposentado no Acre tem prisão preventiva decretada

Dois homens acusados de matar o policial civil aposentado Francisco Santos da Silva, de 63 anos, tiveram prisão preventiva decretada. O crime aconteceu na última segunda-feira (9), na própria casa da vítima no Centro do Bujari, interior do Acre.

A decisão foi tomada pela juíza Andrea da Silva Brito, que homologou o flagrante em audiência de custódia na tarde de terça-feira (10). Os acusados de efetuarem o crime são Luiz Fernando da Costa Ferreira e Naelisson Silva do Nascimento, ambos de 18 anos.

Os jovens foram presos ainda em estado de flagrante, horas após o ocorrido, pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte. Envolvido, um adolescente também foi apreendido. Os três confessaram participação no crime.

As investigações apontam que o policial Chico Santos, como era conhecido, levou um tiro na perna após os criminosos invadirem sua casa para realizar um assalto. O policial teve uma arma de fogo e o dinheiro de seu comércio roubados.

A reportagem do Ecos da Notícia apurou que Chico Santos ainda estava vivo quando a Polícia Militar chegou à casa, porém, não resistiu ao ferimento e morreu antes de ser socorrido por uma equipe médica que ainda estava a caminho do local.

Para a juíza Andrea Brito, a prisão preventiva da dupla que executou Chico tem como finalidade “a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”, escreveu a magistrada em um dos trechos da decisão.

Como os acusados foram pegos em flagrante, a Polícia Civil tem o prazo de 10 dias para finalizar o inquérito.