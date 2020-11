Com apoio de cães farejadores, Polícia Militar apreende droga em dois bairros de Rio Branco

Uma guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CpCães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, aprendeu certa quantidade de droga, e prendeu um homem, após realizarem operações com cães farejadores, nessa terça-feira (10), no Morro do Marrosa e no bairro Floresta Sul.

A primeira ação se deu na travessa volta seca. Segundo os militares, faziam patrulhamento no local, quando se depararam com um indivíduo, em atitude suspeita, que ao visualizar os policiais, empredeu fulga, jogando uma sacola em uma área de mata. Com apoio da cadela policial Artemis, foram encontradas 20 trouxinhas de substância aparentando ser cocaína.

A segunda ação ocorreu na rua do Artesanato. Durante incursão a pé, os militares visualizaram um homem, com um pacote nas mãos, que ficou nervoso com a chegada da guarnição. Após buscas no local, com o apoio do cão policial Saddam, foram encontradas 33 gramas de substâncias aparentando ser cocaína.

Um homem foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com a droga, para demais providências.