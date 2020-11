Candidato Fábio Araújo encerra campanha com ‘chave de ouro’ e coloca quase mil lideranças em reunião

O candidato a vereador Fábio Araújo conseguiu realizar um evento jamais feito por nenhum candidato a vereador de Rio Branco nessa campanha de 2020. O evento que foi realizado na noite desta terça-feira (10) e conseguiu reunir quase mil lideranças no Unibeer, (em frente a Faculdade UniNorte).

O evento contou com a presença de Eduardo Ribeiro, que é candidato a vice-prefeito de Rio Branco na chapa da prefeita Socorro Neri. Estavam presentes na reunião o coordenador de campanha da Socorro Neri, Ney Amorim, o presidente municipal do PDT, Jefferson Barroso, e o candidato a vereador e anfitrião da reunião, Fábio Araújo, com sua esposa Michele Araújo e sua filha Andriele Araújo.

O primeiro a falar foi o Jefferson, que falou sobre a felicidade e da importância da candidatura de Fábio Araújo ao partido e ao projeto político.

O segundo a falar foi o candidato a vice-prefeito Eduardo Ribeiro, que destacou sua amizade e a aproximação que tem com o Fábio, além da atenção que tem prestado a candidatura de amigo do partido.

Ney Amorim falou um pouco da trajetória de Fábio Araújo. Quando Amorim foi candidato, Fábio estava ao seu lado. E quando Amorim foi diretor no Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB), Fábio sempre lhe ajudou. Ney ainda falou que Fábio é um amigo que nunca desampara os companheiros e sempre esteve junto e ajudou quando foi preciso.

Fábio Araújo foi o último a falar e falou sobre a alegria de ter todos os amigos e lideranças que conheceu durante a campanha. “A palavra do momento é gratidão a todos”, disse. No final, Fábio pediu para que todas as lideranças peçam votos até o último dia de campanha.

O final do evento foi marcado por registros fotográficos com os participantes.