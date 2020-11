Brasil registra 544 mortes por covid-19 em 24 horas; total vai a 163.373

O Brasil tinha pelo menos 163.373 mortes por covid-19 até as 17h30 desta 4ª feira (11.nov.2020). São 544 vítimas a mais que no dia anterior. O país também contabiliza 5.748.375 casos de covid-19. Acréscimo de 48.331 casos em 24 horas. Os dados são do Ministério da Saúde.

O número elevado de casos –desde 11 de setembro não eram registrados mais de 40.000 casos– acontece porque São Paulo não atualizava os dados desde 5ª feira (5.nov). O Estado também estava sem atualizar o número de mortes desde esta data. Outros estados também atualizaram os dados de óbitos nesta 4ª depois de alguns dias sem divulgá-los. São eles: Mato Grosso do Sul (não atualizava desde 6.nov), Minas Gerais (7.nov), Rio de Janeiro (9.nov) e Goiás (9.nov).

A falta de atualização dos números foi por causa de problemas técnicos no sistema do Ministério da Saúde.

Cerca de 5,06 milhões de pessoas se recuperaram da doença até o momento. Outras 365 mil estão em acompanhamento. Esses dados são de 4ª feira (4.nov.2020). Os números de mortes em Minas Gerais também não são atualizados desde sábado (7.nov). O Estado não teve acesso para atualizar estes dados, segundo informou a pasta.