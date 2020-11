Arquiteta afirma que ficou com Gusttavo Lima: “Pegou nos meus peitos”

Andressa Suita e Gusttavo Lima continuam rendendo assunto na mídia. O casal que se separou recentemente permanece gerando polêmicas e assustando por cada novidade que vai aparecendo com o decorrer dos dias. São declarações, fontes e novas versões e pessoas envolvidas com a história do término.

Aliás, quem disse ser figura pública é fácil? Gusttavo Lima e Whindersson Nunes que o digam. Os famosos possuem algo em comum, saber seguir a vida em frente sem medo dos paparazzi e fofoqueiros. O humorista recentemente assumiu um namoro com Maria Lina e a troca de declarações nas redes sociais é constante. Os dois são sempre vistos juntos em viagens e publicações entre amigos, lembrando que fotos de Whindersson com a moça já haviam vazado e a confirmação veio em seguida.

Agora é a vez de Gusttavo Lima, assim como Whindersson Nunes, seguir em frente e tocar o barco, até porque o cantor está na pista e pode ficar com quem quiser. Uma arquiteta com o nome de Iris Brito, declarou por meio de um áudio que a coluna recebeu com exclusividade, que ficou com o artista sertanejo. Confira na íntegra o que a ficante afirma:

“A gente foi pra casa dele, estava lá. Eu nem olhei pro lado dele, vou fingir costume. Quando eu olhei do nada, vejo alguém me agarrando e eu estava virada. Havia alguém me enforcando e quando eu olhei pro lado era o Gusttavo Lima”.

A arquiteta complementa falando como rolou o beijo com o cantor: “Nossa eu preciso tomar água e ele disse vamos lá na cozinha pegar. A gente foi lá pra pegar água e aí começou a beijar, foi isso. Eu estava com o sutiã que cola e ele tentando passar a mão no meu peito. A gente beijou um tempinho na cozinha e depois saiu, ele sumiu”.