Após decreto governamental, Educação de Rio Branco decide seguir com aulas remotas durante a pandemia

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (Seme) decidiu que vai continuar com as aulas remotas durante a pandemia do novo coronavírus. A pasta divulgou uma nota, na terça-feira (10), destacando que o ensino remoto foi escolhido para dar continuidade ao ano letivo de 2020.

Na sexta-feira (6), o governo do Acre publicou o decreto Nº 7.225, que autoriza o retorno das aulas presenciais em instituições públicas e privadas de ensino a partir do próximo dia 16 de novembro. O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 já tinha anunciado no último dia 22 de outubro que uma portaria com a autorização seria publicada ainda naquela semana. O grupo se reuniu com representantes da rede privada de ensino para discutir as condições da retomada. As aulas presenciais nas redes pública e privada estão suspensas desde o dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet, por videoaula, pelo rádio, com audioaula, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas. A autorização só se aplica para as regionais que estão classificadas nos níveis de atenção, representado pela bandeira amarela, ou de cuidado, pela cor verde. Atualmente, somente a regional do Alto Acre não se encontra na bandeira amarela, após ter regredido para a faixa laranja.

“Decidimos continuar de forma remota. Tão logo o decreto foi divulgado já fizemos uma reunião com toda rede municipal de educação com a presença dos diretores das escolas, coordenadores pedagógicos e formadores da Seme para tratar sobre isso. Na ocasião, falamos sobre a importância de continuar mantendo esse vínculo com as crianças, de realizar busca ativa escolar”, destacou a secretária de Educação de Rio Branco, Vômea Maria.

Retorno em 2021

Ainda segundo a gestora, a Seme já montou um plano de retomada das aulas presenciais e espera a aprovação do Conselho Municipal de Educação. Segundo o planejamento, a ideia é instalar o ensino híbrido – parte presencial e parte remota – a partir de fevereiro de 2021. O calendário municipal deve ser concluído em abril.

“Para as crianças que não conseguem participar remotamente, a escola disponibiliza atividades impressas. Mesmo assim, visitando algumas residências, percebemos que algumas crianças estão para colônia, pais estão com as casas fechadas e, por conta disso, fizemos um chamamento público para que os veículos de comunicação nos ajudem a divulgar e os pais ouçam e acompanhem os filhos nas atividades”, alertou.

Coronavírus no Acre

O Acre registrou 32.113 casos confirmados de Covid-19, segundo boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado nesta quarta-feira (11). Ao todo, 705 pessoas morreram em decorrência de contaminação pelo novo coronavírus.

Conforme o boletim, 527 exames de RT-PCR estão aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Sobre as altas médicas, 29.321 pessoas são consideradas curadas da doença.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de e 3.672,6 casos para cada 100 mil habitantes e a de mortalidade é de 80,6 para o mesmo grupo. Já a letalidade está em 2,2%