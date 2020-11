Durante uma ação de patrulhamento preventivo, agentes do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam dois adolescentes acusados de tráfico de drogas, na manhã desta quarta-feira (11). Os infratores de 15 e 17 anos foram flagrados com 16 tabletes de maconha, 24 trouxinhas de cocaína e a quantia de 122 reais, na Rua Epaminondas Jácome, no Centro de Rio Branco. A dupla foi conduzida à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).