Acre ainda tem mais de R$ 100 milhões de recursos da Covid-19

O governador Gladson Cameli afirmou na terça-feira, 10, que o Estado do Acre ainda conta com mais de R$ 100 milhões em recursos destinados ao combate do novo coronavírus. A afirmação foi dada durante entrevista concedida pelo chefe do Palácio Rio Branco ao programa Gazeta Alerta.

De acordo com Cameli, boa parte desse dinheiro deverá ser guardada para a futura aquisição de vacinas contra a Covid-19. “Jáestou me preparando e a Assembleia Legislativa vai entrar com um projeto de autoria própria, mobilizando para comprar a vacina assim que a Anvisa autorizar”, explicou.

Cameli se diz preocupado com a possibilidade de uma segunda onda de contaminação do vírus no Acre. “Tenho autorização da Assembleia e a Anvisa dando certificado de aprovação [da vacina], sou o primer a comprar”, garante.

O governador destacou que não quer politizar o assunto da vacina contra o coronavírus. “Se a Anvisa autorizar, vou confiar nos órgãos que têm a legitimidade. Não vou perder nem um dia de receber essa vacina para que a população não fique preocupada”.