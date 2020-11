VÍDEO: Médico deixa coração de doador cair no chão em heliponto

Ele tropeçou ao desembarcar do helicóptero que levava a equipe médica e o órgão para transplante; caso aconteceu nos EUA.

Um médico deixou um coração cair após tropeçar no chão do heliponto do Hospital Keck da USC, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (6). A cena inusitada aconteceu depois que o helicóptero que levava o órgão sofrer uma pane e ter que fazer um pouso forçado.

No vídeo divulgado pelo canal FOX 5 San Diego é possível ver o trabalho dos bombeiros para socorrer as três pessoas que estavam a bordo do helicóptero e o momento em que um médico tropeça em um objeto e deixa o coração cair. Em seguida, outros profissionais de saúde correm para ajudar o colega a se levantar e pegar o coração.

Veja vídeo: