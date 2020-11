TSE lança “tira dúvidas” pelo WhatsApp que inclui checagem de fatos

Ação é primeira parceria entre aplicativo multiplataforma e Justiça Eleitoral do Brasil.

Uma das novidades lançadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para as eleições municipais é o Tira-Dúvidas Eleitoral no WhatsApp. Trata-se da primeira parceria do gênero entre Justiça Eleitoral e WhatsApp Inc.

Para interagir com o assistente virtual, o eleitor tem que acessar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code ou adicionar o telefone +55 61 99637-1078 à lista de contatos.

O canal do TSE traz diversos assuntos de interesse do eleitor, como dia, horário e local de votação. Respostas às perguntas mais comuns enviadas para a Justiça Eleitoral também são encontradas no chabot.

Um dos grandes destaques é o Fato ou Boato. Ao selecionar o item, o usuário pode acessar conteúdos desmentidos por agências de checagem de informações.