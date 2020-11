Sine disponibiliza 33 vagas para Rio Branco nesta terça-feira, 10

Os interessados devem comparecer ao SINE em Rio Branco, que fica localizado na Praça Verde – Térreo da Central de Serviços Públicos (OCA), na rua Quintino Bocaiúva, 299, Centro. O profissional não deve esquecer de apresentar seus documentos de identificação trabalhista.

Os atendimentos na Oca podem ser realizados de segunda a quinta-feira das 7h30min às 15h30min; às sextas-feiras, das 7h às 13h.

OCA oferece ao cidadão o Guia de Serviço Público (GSP), sistema online que concentra as informações referentes a estes serviços. A plataforma está disponível na internet pelo endereço http://gsp.ac.gov.br/consulta-por-orgao/.

Observações importantes para as vagas do SINE/AC:

Vagas Rotativas (no decorrer do dia as vagas podem sair do sistema);

O SINE/AC encaminha 05 pessoas por vaga, no perfil solicitado pelo empregador para que ele possa escolher 01 pessoa;

O candidato à vaga tem que atualizar o seu cadastro no sistema do SINE/AC; se não tiver cadastro fazer com seguintes documentos (originais): Carteira de Trabalho; Identidade; CPF; Cartão Cidadão ou Bolsa Família/Nº do PIS (se houver); Comprovante de Escolaridade; Comprovante de Endereço com CEP e Certificados de cursos (se houver);

O cidadão pode verificar a vaga pelo 0800-6478182.