Rio Branco vive situação complicada com 21 jogadores diagnosticados com Covid-19

O Rio Branco vive a situação mais delicada desde o início do Campeonato Brasileiro da Série D. E não é pelo futebol apresentado em campo. Pelo contrário, o Estrelão é o quarto colocado na classificação. O que pode prejudicar o time na reta final do segundo turno é a falta de jogadores para entrar em campo na reta final da competição.

Tudo isso porque a diretoria do RB, representada pelo presidente do clube, Neto Alencar, confirmou que 21 jogadores do elenco testaram positivo para a Covid-19.

Com quase todo o elenco profissional contaminado, o jeito é apelar para os jogadores da base, que estão treinando e devem jogar contra o Atlético no próximo sábado em mais uma rodada do Brasileirão da Série D.

Além dos jogadores, o técnico Walter Amaral também testou positivo para a doença.