Idoso morre a caminho do hospital depois de levar facada do genro no interior do Acre

Genro foi à casa do sogro, ingeriu bebida alcóolica e na hora de se despedir desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima. Caso ocorreu nessa segunda-feira (9), na zona rural de Cruzeiro do Sul.

O idoso Edvilson Ferreira Alves, de 62 anos, morreu depois de levar uma facada no abdômen na noite dessa segunda-feira (9), no Ramal Zé Alves, na zona rural de Cruzeiro do Sul. O principal suspeito do crime é o genro dele, que não teve o nome revelado pela polícia.

As informações registradas no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) são de que a vítima e o suspeito estavam em casa ingerindo bebida alcoólica, cantando e tocando violão e, no momento em que foram se despedir, sem motivo aparente, o genro desferiu um golpe de faca no sogro.

Após dar a facada, o homem fugiu do local. A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer buscas na região, mas, por se tratar de área extensa de mata fechada, não conseguiu localizar o suspeito.

A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas no caminho para o hospital da cidade acabou não resistindo e morreu dentro da ambulância. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

O G1 entrou em contato com o delegado responsável pelo caso, Pedro Vinicius, para saber se a Polícia Civil já tem informação sobre o que pode ter motivado o crime e ele informou que é preliminar dar qualquer tipo de confirmação da motivação.

“Vou intimar algumas testemunhas para a gente começar a puxar alguma linha de investigação, ainda não tenho como passar informações sobre esse caso, porque estamos na fase inicial”, disse o delgado.