Com ausência de candidatos, debate do Acre 2050 é cancelado

O debate promovido pelo Fórum Acre 2050 que aconteceria na noite desta terça-feira (10) foi cancelado por conta da ausência de 4 candidatos à Prefeitura de Rio Branco.

Socorro Neri (PSB), Minoru Kinpara (PSDB) e Jarbas Soster (Avante) havia confirmado presente, porém, suas assessorias informaram que houve incompatibilidade de agenda. Tião Bocalom (PP) não pode comparecer por ter testado positivo para Covid-19.

Os candidatos Roberto Duarte (MDB), Daniel Zen (PT) e Jamyl Asfury (PSC) ainda foram ao evento, mas a organização decidiu pelo cancelamento. Este seria o último debate antes do primeiro turno, que acontece no dia 15 de novembro.

Zen criticou o não comparecimento dos candidatos. “Uma coisa é você dizer que por algum motivo não vai ao debate, outra coisa é você confirmar a presença e na hora “H” gazetar o debate. É um desrespeito com os colegas candidatos, com a organização e a população”.

Duarte também se manifestou pelo acontecimento. “Seria mais um momento de apresentarmos as nossas propostas para Rio Branco. Infelizmente, os candidatos fugiram, desrespeitando os organizadores do evento e, principalmente, os eleitores. Aproveito para parabenizar os representes do Acre 2050 pela organização de todo o evento.”