Ibope em Rio Branco: Bocalom, Minoru e Socorro estão tecnicamente empatados

A Rede Amazônica Acre divulgou, na noite desta terça-feira (10), nova pesquisa Ibope de intenção de voto para a Prefeitura de Rio Branco. O levantamento ouviu 504 eleitores da capital entre os dias e 10 de novembro.

O candidato Tião Bocalom (PP) aparece em primeiro lugar com 28% das intenções de votos. O candidato Minoru Kinpara (PSDB) aparece em seguida com 22% dos votos. A candidata Socorro Neri (PSB) também aparece com 22%.

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ou seja, Bocalom, Minoru e Socorro estão tecnicamente empatados.

Em seguida aparece Roberto Duarte (MDB) com 12%. Daniel Zen (PT) tem 6%. Jarbas Soster (Avante) e Jamyl Asfury (PSC) aparecem com 1% cada. Branco/ Nulo: 5%. Não sabe/ Não respondeu: 4%.

Rejeição

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. Daniel Zen (PT) é o candidato com maior rejeição, aparecendo com 36%. Socorro Neri (PSB) teve 35% de rejeição. Roberto Duarte (MDB) aparece em seguida com 24%. Tião Bocalom (PP) teve 22%.

Jamyl Asfury (PSC) aparece com 21% de rejeição. Jarbas Soster (Avante), 20%. E o candidato Minoru Kinpara (PSDB) aparece com a menor rejeição: 17%. Poderiam votar em todos: 2%. Não sabem ou preferem não opinar: 6%. Os entrevistados podiam apontar mais de uma resposta, por isso a soma dos fatores apontados é de mais de 100%.

Sobre a pesquisa

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica Acre e registrada na Justiça Eleitoral com o número AC-07015/2020.

*com informações do G1 Acre