Auxílio Emergencial: 7ª parcela é paga a novo grupo de beneficiários nesta terça-feira

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial nesta quarta-feira (11) para os beneficiários nascidos em junho. O depósito de R$ 300 pela Caixa corresponde ao Ciclo 4 do benefício.

O dinheiro está disponível apenas para movimentações na conta digital da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Caixa Tem.

Os nascidos em junho que foram aprovados e aguardavam as demais prestações também receberam o auxílio. A parcela dependerá de quando o beneficiário foi aprovado e começou a receber o benefício.

A última data de pagamento do Ciclo 4 do calendário do auxílio é dia 20 de novembro. Na ocasião, será a vez dos nascidos em dezembro receberem sua parcela.