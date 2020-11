Apoio à candidatura do vereador Railson Correia tem grande aceitação popular e cresce na reta final das eleições

Na tarde de domingo (8), o grupo de campanha do vereador Railson Correia se reuniu com cerca de 200 moradores da Regional do São Francisco. São novos apoiadores que não param de chegar de todas as áreas de Rio Branco.

A candidatura que mais cresceu nessa reta final foi a do atual vereador que busca a reeleição, Railson Correia. Correia vem a cada dia mais consolidando seu nome para continuar seu trabalho na Câmara Municipal de Rio Branco.

Railson participou de mais essa reunião, com a participação em massa da população, demostrando que seu mandato foi pautado pelo povo e sempre que é preciso o mesmo povo da resposta positiva nessa caminhada.

O parlamentar disse que o sentimento é de gratidão aos amigos, amigas e lideranças dos bairros por abraçarem a campanha para juntos caminharem para mais uma vitória. “Estamos a 5 dias da eleição, até aqui já foram muitos encontros, visitas, bandeiraço, reuniões e tenho certeza que juntos, com Socorro Neri e Eduardo Ribeiro, podemos chegar na vitória”, finalizou Railson.