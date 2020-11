Açougueiro é executado a tiros dentro de supermercado em Goiás

G1 GO

Um açougueiro de 23 anos foi morto a tiros dentro do supermercado onde trabalhava, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram quando um homem chega ao local, vai até o balcão e efetua vários disparos contra a vítima a curta distância. Ele fugiu em seguida e ainda não foi identificado. A Polícia Civil investiga o caso.

O crime aconteceu na segunda-feira (9). O relógio marca 15h21 quando o homem aparece nas imagens, aponta a arma e começa a atirar. Mesmo caído no chão. o açougueiro segue sendo baleado. Outro profissional que estava com ele consegue correr e não é atingido.

As câmeras mostram ainda que oito minutos antes do crime o suspeito passou pelo caixa e comprou alguns itens. No relato da Polícia Militar que consta na ocorrência, o gerente afirma que, após a compra, ele deixou o estabelecimento e retornou em seguida.

Ainda conforme o registro, o autor foi até o açougue, chamou pela vítima e começou a atirar. O açougueiro chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas morreu na unidade de saúde.

A delegada responsável pelo caso, Caroline Matos, disse que a recebeu a informação de que a vítima e o autor dos disparos teriam brigado alguns dias antes do homicídio. Ela apura se essa discussão realmente aconteceu, qual o motivo dela e se tem relação com o assassinato.

CENAS FORTES: