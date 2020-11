Vanusa tem fotos de caixão deixando local do velório divulgadas; confira

Vanusa, famosa cantora brasileira, morreu neste último domingo (08), aos 73 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. O corpo da artista foi velado no Funeral Arce Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda (09).

A cerimônia, vale dizer, foi reservada apenas para parentes e amigos de Vanusa, assim, seguindo os protocolos de saúde e distanciamento social devido a pandemia do coronavírus. Os filhos da cantora Aretha Marcos, Rafael Vannucci e Amanda Marcos, chegaram juntos ao velório.

E na tarde de hoje, foi divulgadas fotos do caixão de Vanusa sendo retirado do local do velório à caminho do Cemitério de Congonhas, onde o enterro aconteceu às 16h. Segundo informações da assessoria de Vanusa, foi um enfermeiro da casa de repouso onde a cantora morava há dois anos, que percebeu que ela estava sem os batimentos cardíacos.

“Imediatamente chamaram a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que constatou insuficiência respiratória como a causa da morte”, diz o comunicado emitido. O texto ainda contou que Vanusa teve um sábado (07), um dia antes da morte, muito feliz com a visita de Amanda, sua filha mais velha: “Cantou, brincou, riu, se alimentou bem”.

Veja fotos do caixão de Vanusa deixando o local do velório a seguir!