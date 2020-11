Corpo da cantora Vanusa é velado em São Paulo

O corpo da cantora Vanusa está sendo velado no Funeral Arce Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (9). A cerimônia é reservada a parentes e amigos da artista seguindo os protocolos de saúde e distanciamento social impostos pela pandemia do novo coronavírus. Vanusa morreu de insuficiência respiratória aos 73 anos no domingo (8) em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo. Aretha Marcos, Rafael Vannucci e Amanda Marcos, filhos da artista, chegaram juntos à cerimônia.

O enterro está previsto para acontecer às 16 horas no Cemitério de Congonhas, também na Zona Sul da capital paulista. Vanusa morava há mais de dois anos em Santos, no litoral de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, um enfermeiro percebeu, por volta das 5h30, que ela estava sem batimentos cardíacos.

“Imediatamente chamaram a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que constatou insuficiência respiratória como a causa da morte”, informou o comunicado emitido. Ainda segundo o texto, Vanusa teve um sábado (7) muito feliz com a visita da Amanda, sua filha mais velha: “Cantou, brincou, riu, se alimentou bem”.

Nos últimos anos, Vanusa passou por uma depressão, problemas gerados pelo uso de medicamentos tarja preta em excesso, o que a deixaram muito debilitada. De agosto a setembro, ela esteve internada no Complexo Hospitalar dos Estivadores.

Vanusa foi casada duas vezes, com o músico Antônio Marcos, com quem teve as filhas Amanda e Aretha, e com o ator e diretor de televisão Augusto César Vannucci, pai do seu filho Rafael Vannucci.