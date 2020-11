Polícia Militar prende homicida em Sena Madureira e apreende arma, droga e dinheiro

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, CPO II através do Grupamento GIRO conseguiu realizar a prisão de mais um autor do homicídio do Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.

Na ocasião, os militares visualizaram quando um suspeito ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga.

Em ação contínua, os militares fizeram um cerco e encontraram o autor e, ainda, uma arma de fogo, entorpecente e dinheiro que estava em sua posse.

A autor tinha um mandado de prisão em aberto e foi preso ao longo do Bairro Bom Sucesso.

Ademais, o trabalho integrado da polícia civil e militar foi fundamental para elucidar o crime.