Polícia Militar apreende skank no Beco da Cacimba, em Rio Branco

Militares do 1°Batalhão da Polícia Militar do Acre prenderam um homen, por tráfico de drogas, na noite deste sábado (7), no Beco da Cacimba, no Bairro Conjunto Esperança, em Rio Branco.

Segundo os policiais do pelotão de Força Tática, durante patrulhamento, próximo ao Beco da cacimba, se depararam com dois indivíduos em atitude suspeita, que tentaram se evadir da guarnição, sendo um deles capturado pelos militares.

Durante a busca pessoal, foram encontrados em posse dele 20 papelotes de skank, 6 ´cabeças´ de cocaína e a quantia de R$ 540,00 em dinheiro.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a droga, à Delegacia de Polícia Judiciária para demais providências.