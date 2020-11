Jovens ‘perdem o medo’ da Covid-19 e se aglomeram em festival de música em Rio Branco

Em meio à pandemia do novo coronavírus, jovens realizaram uma festa numa chácara em Rio Branco para comemorar o aniversário de um festival de música eletrônica. O evento aconteceu no sábado (7), dia em que o Acre registrou 249 casos de Covid-19, sendo 198 somente na capital acreana.

Imagens registradas no evento mostram a aglomeração de pessoas que não utilizavam mascaras nem obedeciam ao distanciamento social, normas recomendadas pelo Comitê de Acompanhamento da Covid-19 para combater a proliferação do novo coronavírus.

A festa ainda desobedeceu ao decreto do Comitê no quesito de que eventos só podem ter público máximo de 100 pessoas. Para evitar fiscalização no local, o evento não contou com divulgação ampla de data e local nas redes sociais, comentaram usuários da rede social Twitter.

A internet não perdoou e o festival recebeu diversos comentários negativos de internautas que especulam uma alta no número de casos nas próximas semanas. “A [nome da festival que não será citado] ainda vai render mais casos”, escreveu um internauta no Twitter.

O festival já havia recebido avaliações negativas de participantes e até artistas que não gostaram de como era feita a organização do evento em edições anteriores a pandemia. E os internautas também não perdoaram isso e relacionaram as duas criticas.

“Imagina arriscar a vida com o covid pra ir pra uma [nome do festival]”, ironizou uma internauta. “Tô dizendo que é ruim”, explica.

Mas há quem defendeu o evento. “Foi muito bom! E no mesmo dia teve mais de 3 festas lotadíssimas e vocês só atacam a [festival]”, disse uma jovem ao compartilhar o post de outra internauta que perguntava como foi a festa.