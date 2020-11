Jogador é preso por agredir mulher com bebê nos braços e tem HC negado pela Justiça do Acre

A justiça informou que o jogador foi preso em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal contra a companheira. Ele teria agredido a mulher com socos na cabeça e enforcado até quase desmaiar. A vítima estava com uma criança no colo.

“Impossível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar foi decretada de acordo com fatos concretos apurados até o momento”, informou a decisão.

O advogado de defesa do jogador, Lázaro de Souza, disse que o HC foi impetrado no sentido de provar que Júnior não representa nenhum perigo à vítima e que não não há nenhum empecilho para que ele responda em liberdade.

“Em razão do inquérito não ter sido concluído, o TJ aguarda a conclusão para analisar o laudo de lesão e qual a visão do delegado se realmente ficou clara a intenção dele de continuar com as agressões ou se foi um desentendimento banal de casal”, acrescentou.