Homem foge da polícia e é detido após perseguição

Na tarde desse domingo (8) durante uma operação de rotina nas ruas da cidade de Cruzeiro do Sul, do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar, que aconteceu na avenida 25 de Agosto no bairro Aeroporto Velho, foi solicitada a parada de um veículo, onde o condutor não atendendo o comando dos policiais, saiu em fuga entrando numa das ruas próximas ao Hospital do Juruá.

A equipe fez a perseguição, conseguindo capturar o fugitivo e dando voz de prisão. O mesmo foi algemado e encaminhado à delegacia de polícia, onde foram tomadas as providências cabíveis.

Ainda não foi informado o motivo da fuga, nem mesmo se o infrator estava alcoolizado.