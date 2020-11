Em clima de festa, Socorro Neri e Eduardo Ribeiro fazem carreata nas regionais do Tancredo Neves e São Francisco

A uma semana da eleição, a carreata do 40 percorreu na manhã deste domingo, 8, as regionais do Tancredo Neves e São Francisco. A prefeita Socorro Neri, candidata à reeleição, e seu companheiro de chapa, Eduardo Ribeiro, foram recebidos com muitos acenos, demonstrações e palavras de apoio dos moradores por onde passaram.

Mesmo debaixo de um sol escaldante a carreata não perdeu fôlego e foi movida por muita alegria do início ao fim. Crianças, pessoas da melhor idade, jovens, mulheres e homens, nas ruas da capital acreana a candidatura da professora Socorro Neri ganha cada vez mais adesão e reconhecimento pelo trabalho eficiente, planejado e executado com respeito, ética, honestidade e zelo.

A prefeita Socorro Neri disse que todos os dias tem sentido nas ruas o carinho dos rio-branquenses e o entendimento de que o trabalho em andamento tem sido bem avaliado pela população. “Isso nos enche de motivação para continuar e fazer ainda mais, sem mentir e enganar. É assim que estamos propondo avançar: com a verdade. Agradeço o grande apoio que eu e Eduardo temos recebido e acredito que no próximo domingo seremos vitoriosos”, disse.