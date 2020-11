Redação Ecos da Notícia com informações DECOM/PF no Acre

Por meio de Comunicado Oficial enviado aos meios de comunicação a Superintendência da Polícia Federal no Acre informa suspensão no atendimento ao público no período de 09 a 13 de novembro.

A alegação da superintendência, foi a necessidade de adotar medidas para diminuir o risco de transmissão do COVID19, em razão do registro de casos suspeitos de infecção entre servidores da Polícia Federal no Acre.