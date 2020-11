Açougueiro é encontrado morto em estrada no interior do Acre

O açougueiro Francisco Ferreira Silva de Melo, de 40 anos, foi encontrado morto na tarde desse domingo (8), no km 2 da estrada da Manga, próximo ao município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima havia saído do trabalho por volta do meio-dia e ia a um aniversário em Manoel Urbano, quando sofreu um acidente e morreu.

Ainda segundo a polícia, não havia buraco ou algo que pudesse justificar a queda do trabalhador. A suspeita é que Francisco tenha tido um mau súbito enquanto pilotava a moto e, ao cair, pode ter quebrado o pescoço.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi até o lugar e só pode atestar na morte do homem. A área foi isolada para o trabalho da perícia e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para passar pelos exames cadavéricos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano.