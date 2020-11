PF já identificou hacker que invadiu sistema do STJ, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira que a Polícia Federal (PF) já identificou o autor do ataque hacker ao sistema do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que bloqueou a base de dados dos processos em andamento no tribunal e paralisou totalmente os trabalhos até a próxima semana. O anúncio foi feito em transmissão ao vivo pela internet nesta quinta-feira.

— Hackeamento do acervo do STJ. Aí, pessoal, alguém entrou lá no acervo do STJ, Superior Tribunal de Justiça, né, pegou tudo, pegou todo o arquivo lá, guardou e pediu resgate — afirmou Bolsonaro, dando risada em seguida.

Na sequência, o presidente comentou:

— É o Brasil, né? Pedido de resgate…

A PF abriu inquérito para investigar o caso e destacou peritos em informática para trabalhar no assunto.

— Bem, a Polícia Federal entrou em ação imediatamente. Tive a informação do diretor-geral da PF, o senhor Rolando Alexandre. E ele já foi elogiado pelo presidente do STJ no que ele conseguiu até agora. Já descobriram quem é o hackeador. Já descobriu, Cid [assessor do presidente]? Já descobriram? Pô, o cara hackeou e não conseguiu ficar aí duas horas escondido, pô — declarou Bolsonaro.

Outros dois sistemas oficiais foram atingidos nesta quinta-feira: do Ministério da Saúde e da Secretaria de Economia do Distrito Federal. Sistemas do SUS nos estados também apresentaram problemas nesta quinta-feira. Não se sabe ainda se há relação com o ataque ao STJ. O ataque ao sistema do STJ levou o TSE a reforçar segurança para as eleições.