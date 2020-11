Caixa paga 7ª parcela do auxílio emergencial nesta sexta-feira

Os beneficiários do Auxílio Emergencial que nasceram em abril vão receber a prestação no valor de R$ 300 nesta sexta-feira (06). Esta é mais uma parcela que a Caixa Econômica Federal depositará depois de iniciar os pagamentos da 7ª parcela do programa. Denominado Ciclo 4, o calendário prevê também pagamento no domingo.

O dinheiro ficará disponível apenas para movimentações na conta digital da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Caixa Tem.

Os nascidos em abril que foram aprovados e aguardavam as demais prestações também vão receber o auxílio.

A parcela dependerá de quando o beneficiário foi aprovado e começou a receber o benefício.

Os nascidos em janeiro já têm acesso ao valor. Até domingo (08), além dos nascidos em março e abril, quem nasceu em maio também receberão o auxílio emergencial.

A última data de pagamento do Ciclo 4 do calendário do auxílio é dia 20 de novembro. Na ocasião, será a vez dos nascidos em dezembro receberem sua parcela.

Confira as datas.

Cuidado com os prazos

É importante que os beneficiários do auxílio emergencial fiquem atentos aos prazos para saque.

As parcelas não sacadas até 90 dias depois do crédito na conta poupança digital da Caixa retornam automaticamente para os cofres da União.

A exceção são os cerca de 19 milhões de inscritos do Bolsa Família, que terão até 270 dias (nove meses) para sacar o benefício.

Segundo a Caixa, a devolução de uma parcela para a União não interfere no pagamento das parcelas seguintes. Caso o beneficiário perca o prazo de uma parcela, continuará a receber as demais parcelas normalmente.

Para esclarecer dúvidas sobre o cadastro acesse aqui.