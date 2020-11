Ana Maria cita ‘sensação angustiante’ após enterro de Tom Veiga e revela amparo do neto

Amigos e familiares deram o último adeus a Tom Veiga na quarta-feira, 4/11, no cemitério do Horto, em São Paulo. O intérprete de Louro José, morto aos 47 anos, foi enterrado no mesmo lugar em que os pais dele estão sepultados.

Ao falar da despedida do amigo e parceiro de duas décadas, Ana Maria Braga declarou:

“A perda de uma pessoa querida é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. A gente sente aquele baque, ainda mais quando é uma morte súbita, como foi a do Tom. O funeral tem um papel muito importante para nós.”

“Saí do cemitério com sensação angustiante diante da finitude de todos nós. Mas essa sensação oferece para a gente uma oportunidade de olhar a vida com mais carinho.”

Na TV, Tom Veiga encantou adultos, idosos e crianças com o Louro José. Ao lado de Ana Maria, o papagaio fazia muita gente dar risada com seu jeito fofo, tiradas engraçadas e bom humor nas manhãs da Globo. Entre as crianças que amavam o papagaio estão três muito especiais: os netos da apresentadora.

Aliás, foi um dos netos dela, Bento, que consolou a avó. “Ele me consolou com uma naturalidade… Ele disse: ‘não pode ficar triste porque é natural isso acontecer, é natural ir embora.’”

Onda de carinho dos fãs alivia dor da perda

Sérgio Veiga, irmão do artista, agradeceu o carinho que amigos e fãs estão mandando em um momento tão difícil:

“Não tínhamos sequer noção do quão amado o meu irmão era. Por amigos, pelo Brasil todo. Foi uma onda de carinho. Ajudou a aliviar a dor que a gente está sentindo. Queria agradecer as orações, os beijos e abraços.”