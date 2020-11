Segundo jornalista, Gusttavo Lima vive romance com jovem de 19 anos

Parece que a fila já andou para o cantor Gusttavo Lima, que noticiou o fim do casamento com Andressa Suita no último dia 09 de outubro. Eles foram casados por cinco anos e tiveram dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos.

Segundo informações do jornalista Rafael Pessina, do programa Melhor da Tarde, da Band, o sertanejo estaria ficando” com uma jovem de 19 anos, do interior de Minas Gerais. Algumas fotos da moça foram divulgadas, mas como a informação ainda não foi confirmada, o rosto dela foi preservado.

Ainda segundo Pessina, sua fonte revelou que a jovem não quer que o relacionamento seja divulgado na mídia, pois ela acredita que pode engatar um namoro com o sertanejo. Se a informação vazar, o clima pode esfriar entre os dois.

“É uma moça muito bonita, ela é de uma cidade pequena. A gente tá investigando essa história, se a gente bater o martelo e falar ‘realmente essa é a nova namorada do Gusttavo Lima’, a gente vai vir aqui e mostrar”, disse o jornalista durante o programa.

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.