Polícia já ouviu 10 pessoas em caso de adolescente achada morta em terreno baldio no interior do Acre

O delegado Obetâneo do Santos já ouviu pelo menos 10 pessoas, na manhã desta quinta-feira (5), nas investigações que apuram a motivação da morte da adolescente Ana Clara da Silva Sampaio, de 14 anos. Ela foiachada morta em um terreno baldio, próximo ao centro da cidade da Mâncio Lima, no interior do Acre.

O corpo de Ana Clara foi encontrado na tarde de quarta-feira (4) com pelo menos quatro facadas. O crime teria ocorrido entre a noite de terça-feira (3) e a madrugada dessa quarta, segundo informou informações da polícia.

Nesta quinta, o delegado apesar de já ter ouvido várias pessoas, ainda não tem uma linha de investigação definida, nem um possível suspeito.

Santos informou ao G1 que a polícia recebeu imagens de câmeras de segurança que estão sendo analisadas e que só então deve definir uma linha de investigação e apontar possível motivação para o crime.

“Recolhemos imagens de câmeras de segurança de alguns locais e estamos analisando. Os trabalhos estão avançados e daqui a pouco mais vamos ter novidades”, explicou.

A vítima foi encontrada no terreno por moradores que acionaram a polícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul.