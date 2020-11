Polícia Federal faz buscas em gaming house durante operação contra drogas no Rio Grande do Sul

A gaming house da Lyons foi alvo nesta quinta-feira (5) de buscas em uma operação realizada pela Polícia Federal (PF) na cidade de Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A operação denominada de Antraconse tinha como finalidade investigar lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no estado e também no Paraná.

A operação buscava enfraquecer o braço econômico da organização criminosa no Rio Grande do Sul. De acordo com reportagem do SBT Rio Grande, a quadrilha movimentava cerca de R$ 140 milhões por ano.

Após as buscas, a Lyons soltou um comunicado oficial no qual diz que “não tem nenhum vínculo com o proprietário do imóvel onde hoje está instalada a sua gaming house”. A organização ainda disse que colaborou com as investigações da PF e que já pediu o cancelamento do contrato da casa que alugam.

“Já estamos organizando a mudança para um espaço temporário, até que uma nova gaming house à altura da qualidade dos jogadores da Lyons esteja pronta”, disse em nota.

Em um vídeo, guh tranquilizou os torcedores da Lyons. De acordo com o influenciador, a busca “não tem nada a ver com a Lyons”. “É por conta do imóvel [a gaming house] que está no nome de outra pessoa que a gente aluga. E aí acabaram vinculando uma coisa que não existe”, disse.

O influenciador ainda continuou: “Vieram aqui e não encontraram nada, somente meus computadores”.