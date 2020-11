Membros de facção não conseguem matar rival e tocam fogo em residência no Calafate

Mais um ato de confronto e de guerra entre facções criminosas deixou uma residência em chamas. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira (5), no Bairro Novo Calafate, na região do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, criminosos de uma facção que estava em um veículo foram até a casa para tentar matar um rival que é monitorado por tornozeleira. Os bandidos realizaram vários disparos no local, mas o monitorado conseguiu fugir.

Após a fuga do detento, os criminosos atearam fogo na residência e, em seguida, fugiram do local. As chamas consumiram totalmente a estrutura da casa.

Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros para o controlar o fogo que poderia se alastrar e atingir outras casas. A Polícia Militar também foi acionada e fez ronda na região, mas ninguém foi preso.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Rio Branco.

Veja os vídeos: