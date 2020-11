Jovem é preso durante live que ensinava a ‘traficar sem ser preso’ no Paraná

Um jovem acabou preso na última terça-feira (3) enquanto realizava uma live com ensinamentos do mundo do tráfico, na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. Durante a transmissão ao vivo, em uma rede social, o suspeito não se intimidou, mostrou como se deve embalar a droga e revelou informações de ‘como traficar sem ser preso’. Entretanto, a aula não acabou bem para ele.

Nas imagens é possível ver que ojovem está acompanhado de outro rapaz na live. Entretanto, apenas um é o mais participativo. O acompanhante fala apenas quando o suspeito que foi preso tira uma arma da mochila e exibe no vídeo. De imediato o parceiro pede para ele parar de exibir o armamento.

O que os tutores do tráfico não imaginavam, é que uma denúncia anônima foi realizada e a Polícia Militar identificou o local da live. Enquanto os suspeitos interagiam com os parceiros na transmissão, os militares chegaram e realizaram a prisão. As imagens foram transmitidas ao vivo.

O caso aconteceu no bairro Floresta, em Cascavel. De acordo com os jovens, eles iriam abrir o Canal dos Favelas, com dicas sobre o mundo do tráfico. Apenas um dos rapazes foi preso.