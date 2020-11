Rio Branco registrou 232 novos casos de Covid-19 nesta quarta (4)

Dos 256 casos de Covid-19 que foram registrados no Acre nesta quarta-feira (4), 232 deles são de Rio Branco. Os dados são do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) divulgado nesta tarde.

A capital acreana agora tem 11.998 casos confirmados, 434 mortes pela doença e 10.397 pacientes curados. O número de casos ativos, aqueles que não evoluíram a óbito e não se enquadram como recuperados, é de 1.167.

A alta no número de casos na capital acreana pode representar a chegada da segunda onda de contaminação pelo coronavírus Sars-CoV-2, já anunciada pelo médico infectologista Thor Dantas.

Na última avaliação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, a regional do Baixo Acre (a qual Rio Branco está) recebeu nota 9 na classificação do nível de risco, seguindo na bandeira amarela (notas 6 a 11) e ficando próxima de regredir à bandeira laranja (notas 12 a 14).