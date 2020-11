Justiça decreta nova penhora nas contas do apóstolo Valdemiro Santiago

A Justiça de São Paulo decretou nova penhora nas contas bancárias do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus.

É a segunda medida judicial determinada neste ano sobre as contas do apóstolo em razão de dívidas não pagas pela igreja, que alega ter sofrido uma queda enorme na arrecadação dos dízimos dos fiéis na pandemia do coronavírus.

A coluna localizou pelo menos 30 ações recentes de cobrança contra a Mundial, uma das maiores igrejas evangélicas do país e que foi fundada em 1998 por Valdemiro, um ex-bispo da igreja Universal do Reino de Deus.

A igreja afirma ter 6.000 templos em 27 países.

Desta vez, foram penhorados R$ 17,5 mil das contas de Valdemiro a fim de quitar um débito de quatro meses de aluguel de um apartamento utilizado por um pastor da igreja e sua família em Pereira Barreto, no interior paulista.

A Mundial não contesta a dívida, mas disse à Justiça que o apóstolo não deveria responder pelo pagamento, alegando que ele não faz parte da ação e que o contrato conta com dois fiadores. Cabe recurso à penhora.

Em agosto, outros R$ 246,6 mil foram penhorados em decorrência do não pagamento do aluguel de um dos seus templos. Valdemiro disse à Justiça que não pode ser responsabilizado pela dívida, pois não tem nenhuma relação jurídica com a Igreja Mundial. Afirmou também que não assinou o contrato de locação, assim como seu nome não faz parte da ata fundacional nem do estatuto social da igreja.