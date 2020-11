Homem que tentou matar ex com facão no interior do AC é condenado a mais de 16 anos de prisão

Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul condenou Silva por tentativa de feminicídio, lesão corporal, por duas vezes, além de aborto provocado.

João Gomes da Silva foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão por tentar matar Mônica Conceição, de 21 anos. A vítima foi agredida com golpes de facão enquanto tomava banho, na comunidade Badejo do Meio, em Cruzeiro do Sul, no fim de março de 2019.

Mônica, a mãe dela, Maria Conceição, e o filho de 3 anos foram atacados pelo acusado com golpes de facão. Um dos cortes acertou o crânio e afetou, inclusive, a massa encefálica da mulher, segundo a polícia. A vítima estava grávida de quatro meses e perdeu o filho após as agressões.

O G1 não conseguiu contato com a advogada de Silva listada no processo, nem com a família da vítima.

Relembre o caso

João da Silva foi denunciado pelas vítimas que contaram na época que ele se escondeu próximo ao local onde Mônica estava tomando banho para observar os movimentos da mulher. Ao perceber a presença do curioso, a vítima pediu socorro e foi atacada por Silva.

A mãe da mulher, ao ouvir o pedido de ajuda, foi ao local e também foi agredida com um corte de facão. Uma criança de 2 anos, que estava no colo da mulher que foi tentar socorrer a filha, também levou um golpe na perna.

O Tribunal de Justiça do Acre informou que na denúncia do Ministério Público o acusado teria mantido relacionamento amoroso com uma das vítimas, mas não se conformava com o fim da relação. Ele teria ido até à residência dela, onde se escondeu em posse de um terçado e esperou momento em que ela saiu para usar o banheiro externo. Ao ver a vítima, desferiu os golpes.