Campanha do vereador Railson Correia ganha força e o candidato poderá ser o mais bem votado da Baixada da Sobral

A campanha do vereador Railson Correia (Podemos) vem a cada dia ganhando força com a inserção de mais lideranças no projeto político do parlamentar. Com o nome em crescimento, Railson caminha para ser novamente o vereador mais bem votado na história da Baixada da Sobral.

Em 2016, Railson Correia foi o vereador mais votado da Baixada. Até hoje, a região da Sobral elegeu três vereadores, nenhum deles conseguiram superar a votação de Correia. Esse ano, a campanha do vereador ganhou mais apoiadores.

As reuniões vêm ganhando apoiadores de importantes grupos sociais, desde presidentes de bairros, grupo de mulheres, lideranças comunitárias, coordenadores de repartição pública, comerciantes e da população mais simples.

Railson conseguiu consolidar um mandato expressivo, que realizou diversas reivindicações para melhorias de ruas, reforma de prédios públicos e acima de tudo trouxe para a baixada atenção do poder público em diversas áreas.