Cachorro viraliza andando de ônibus sozinho: “Independente”

Em alguns lugares do Brasil há leis que permitem animais no transporte público , pelo visto, esse deve ser o caso de cachorro que viralizou recentemente. Em um vídeo do Twitter com mais de 26 mil visualizações, um homem filma o cãozinho sentado sozinho em um ônibus.

“Eu fui pegar o carro, olha quem entrou e sentou aqui. Tem condição? Se eu falar, a pessoa fala que é mentira”, disse o homem que estava filmando o cachorro. O animal ainda olha para a câmera e aprecia a vista da janela.

“Doguinho independente indo ao pet shop sozinho”, brincou uma pessoa. “Aí que lindinho, ainda olhando para a câmera!”, outra se derreteu. “Vira-lata caramelo deveria ser reconhecido como raça brasileira”, reforçou uma terceira.