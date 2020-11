Ana Maria Braga chora a perda de Tom Veiga: ‘Dói muito. É como uma mãe que perde um filho’

Apresentadora dedica o ‘Mais Você’ ao amigo, intérprete do Louro José, morto no último domingo, 01/11

Em vez de brincadeiras e risadas, tristeza e lágrimas. Nesta segunda, Dia de Finados, e dia seguinte à morte do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, Ana Maria Braga fez um Mais Você ao vivo e especial em homenagem ao amigo e companheiro de trabalho de mais de duas décadas.

“Dia de Finados e eu estou de luto. Filho amado, ao meu lado nos últimos 25 anos. Ele deu vida a uma ideia que se transformou em realidade. Hoje eu não estou perdendo só o Tom, um grande amigo, com ele foi junto o meu filho. Levantei e fiquei penando como conseguiria falar bom dia ao público. Dói muito. É como uma mãe que perde um filho. Mas eu não poderia deixar de estar aqui moída por dentro para prestar a última homenagem. Ele vai estar sempre em nosso coração.”

A apresentadora falou ainda sobre como recebeu a notícia da morte de Tom Veiga, na tarde do dia 01/11, e do quanto eram parceiros.

“Não consegui acreditar. Perdi parte da alegria que esse menino me deu durante tanto tempo. O Louro é real para mim e para todos que o conheceram. Nunca enxerguei o Tom no Louro, por mais bizarro que isso possa parecer. Eu sou uma criança como as crianças. Nós nunca brigamos, éramos confidentes. Choro de alegria por tido ele ao meu lado.”

Tom Veiga tinha 47 anos e deixa quatro filhos.

O surgimento do Louro José

Responsável pela voz e manipulação do Louro José, Tom Veiga trabalhou no Mais Você desde a estreia do programa, em 1999, no entanto, a parceria com Ana Maria Braga vem desde 1996, quando o personagem foi criado. De acordo com o Memória Globo, o papagaio foi uma criação de Ana Maria Braga para o programa Note e Anote, da Record, que entrava no ar após a programação infantil da emissora. Por esse motivo, ela teve a ideia de fazer um personagem que chamasse a atenção das crianças. Diversas pessoas foram testadas para manipular o papagaio, que mistura elementos de fantoche com controle remoto, mas quem ficou com o papel desde o começo foi Tom Veiga.