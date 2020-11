No Acre, Saúde investiga 10 casos de reinfecção por coronavírus

O infectologista Thor Dantas, que faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid no Acre, confirmou que dez casos de reinfecção pelo coronavírus são investigados no Acre. Além deles, dois casos foram confirmados.

As duas pessoas que apresentaram mais uma vez doença são adultas e profissionais da saúde. O intervalo entre uma infecção e outra foi de quatro meses.

O estado dos pacientes é estável porque, segundo o médico, se trata de uma infecção mais leve. A confirmação dos casos acendeu um alerta para a importância de continuar com as medidas de prevenção, mesmo aqueles que já pegaram a doença.

Até esta sexta-feira (31), o Acre contabilizava 693 mortes e 30.758 pessoas infectadas pelo coronavírus.

“Na verdade, o fenômeno da reinfecção já é conhecido. O que ocorre também é que comprovar que foi uma reinfecção é um fenômeno que depende de você sequenciar os dois vírus e provar que o vírus 1 é diferente do vírus 2, porque você pode suspeitar que é a mesma infecção que permaneceu dentro do indivíduo. No entanto, a gente tá vendo indivíduos que ficaram doentes muitos meses depois da primeira infecção, já tiveram exame negativo, ficaram sem sintomas e 3, 4, 5 meses depois adoecem de novo e voltam a ter exame positivo. Então, isso é claramente uma nova infecção”, explica Dantas.

Diante do risco de reinfecção e uma segunda onda da doença, nunca é demais lembrar dos protocolos sanitários, que são o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.

“As pessoas podem claramente podem pegar uma segunda vez a Covid. Isso é tão mais provável quanto menor é tua imunidade. Os estudos também estão aparecendo mostrando que a gente não sabe quanto tempo a imunidade dura e também varia muito de pessoa para pessoa”, pontua o especialista.

Médico infectologista confirma casos de reinfecção por coronavírus no Acre

Médico infectologista confirma casos de reinfecção por coronavírus no Acre

Regressão de faixa

Na última quinta-feira (29), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 manteve, parcialmente, o Acre na faixa de atenção, representada pela cor amarela. As regiões do Baixo Acre e Vale do Juruá permanecem na faixa amarela. Porém, a região do Alto Acre, regrediu e foi reclassificada na fase Laranja, que é a de alerta.

A coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, disse que todas as regiões tiveram aumento em alguns indicadores, mas, a região do Alto Acre obteve nota 13 com a avaliação de sete indicadores.

Neste sábado (31), algumas atividades de campanha – como carreatas, passeatas, cicleatas e comícios foram suspensas no municípios de Brasileia e Epitaciolândia, que fazem parte da regional.

A decisão foi tomada após duas reuniões entre os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, das duas cidades, Ministério Público Estadual (MP-AC) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), na tarde de sexta-feira (30), no TRE em Brasileia.

A informação foi confirmada ao G1 pelo chefe de Cartório da 6ª Zona Eleitoral -Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, Helton Santiago Macêdo. Ele disse que uma reunião com candidatos de Assis Brasil deve ocorrer na próxima semana.

Em Cruzeiro do Sul, as aglomerações devido às campanhas eleitorais também fizeram o juiz e promotor eleitorais se reunirem com representantes de partidos orientando e reforçando que eles sigam às regras sanitárias. A cidade passou a registrar aumento no número de internações na última semana.