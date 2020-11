Na véspera do Dia dos Finados, família sofre acidente e dois morrem na frente de cemitério no Acre

Francisca Nogueira de Oliveira, de 46 anos, e Wesley Silva dos Santos, de 18, morreram após um acidente na manhã deste domingo (1º), na frente de um cemitério no Projeto de Assentamento Caquetá, no km 80 da BR-317 (estrada de Boca do Acre), no interior do Acre. No acidente, Alice Silva dos Santos, 36 anos, e um adolescente de 17 ficaram gravemente feridas.

Segundo informações de populares, as vítimas são todas da mesma família e trafegavam de Rio Branco com destino a um cemitério no Caquetá, quando, já na frente do cemitério, acabou acontecendo o acidente.

O carro modelo Fiesta tentou fazer uma conversão no meio da pista, quando um veículo modelo Strada acabou batendo na lateral do Fiesta. Com o impacto, Wesley foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora.

Um veículo modelo Saveiro que passava pelo local prestou os primeiros socorros e levou as outras vítimas que ficaram feridas a Rio Branco na carroceria do automóvel, sendo interceptado pela ambulância de suporte avançado (01) na estrada.

A ambulância ainda socorreu Alice Silva, que aparentemente estava grávida e veio em estado gravíssimo, e também Francisca Nogueira, que não resistiu e acabou morrendo dentro da ambulância, sendo encaminhada diretamente ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma unidade básica foi buscar o adolescente de 17 anos, sendo necessário também ser interceptada pela ambulância avançada (02), que encaminhou o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco também em estado gravíssimo.

Ainda não há a identificação dos ocupantes do outro veículo envolvido no acidente, mas há a informação de que eles trafegavam no sentido Boca do Acre (AM) a Rio Branco, para também visitar parentes nos cemitérios da capital acreana.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo de Wesley e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 30 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.