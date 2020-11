Boca de fumo é marcada como ponto comercial em serviço de localização na internet

Um ponto de venda de drogas em Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, aparece marcado em um serviço de localização na internet.

Moradores ficaram revoltados com a situação, já que os problemas causados pelo crime organizado são muitos na região, além de disputas entre traficantes e milicianos.

“Não é uma coisa muito comum, né? Quando você abre o Google Maps procurando um lanche e dá de cara com uma boca de fumo como opção. Acho assim bem complicado porque, da mesma forma que eu achei, qualquer autoridade poderia encontrar também. E ali realmente funciona uma boca de fumo”, relatou um morador, que não quis se identificar.

A empresa explicou que a página pode receber conteúdo de qualquer pessoa, que tem uma equipe especializada em verificar situações ilegais e que é possível denunciar casos assim na própria página.

Enquanto isso, a disputa entre traficantes e milicianos pelo controle de diversos locais em Anchieta deixa moradores preocupados. O Globocop passou pela região e viu pelo menos três barricadas instaladas no bairro, e tiroteios vêm acontecendo com frequência, inclusive com vítimas.

“Já tomaram quase toda a parte de Anchieta. Todos os lugares de Anchieta que têm barricada é colocada pelo tráfico. E, o que que acontece, tem lugares que aqui funciona o tráfico e funciona a milícia. Então são duas coisas que estão proliferando em alta demanda aqui em Anchieta. E o que que acontece? Há umas duas ou três semanas teve uma troca de tiros intensa aqui devido a essas disputas entre a milícia e o tráfico”, disse outro morador.

Na última consulta feita pela reportagem, a marcação do local havia sido removida do sistema de busca.

Procurada, a Polícia Militar disse que realiza ações de policiamento ostensivo e conta com a ajuda da população, através do Disque Denúncia.