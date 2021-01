Trump e Biden se enfrentam hoje a partir das 22h no último debate antes da eleição

O debate final desta quinta deve ter clima de revanche para Trump e de empate para Biden, escreve a colunista do G1 Sandra Cohen. Em desvantagem nas pesquisas, o presidente americano precisa compensar o fiasco do primeiro confronto e deve pressionar o rival democrata sobre negócios do filho.

Donald Trump e Joe Biden se encontram nesta quinta-feira (22) em Nashville, no Tennessee, para o último debate dos candidatos antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, marcada para 3 de novembro.

O debate terá transmissão do G1 e da GloboNews a partir das 22h (hora de Brasília).

Este segundo e último encontro terá mediação da jornalista Kristen Welker, apresentadora na NBC News. Após o primeiro debate ser marcado por interrupções, a comissão que organiza os eventos decidiu cortar o microfone dos candidatos quando o outro estiver respondendo à pergunta.

Somente na discussão aberta, os dois poderão falar livremente. Porém, quem interromper dará direito ao adversário falar por um período extra, equivalente ao tempo em que foi interrompido.