Roberto Duarte participa de reunião na Assermurb e diz que irá valorizar servidores públicos

Na tarde desta terça-feira, o candidato a prefeito de Rio Branco pela coligação “Coragem para Mudar”, Roberto Duarte, participou de reunião com os representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb).

Na oportunidade, Roberto Duarte entregou, nas mãos do presidente em exercício, José Augusto Pinheiro da Silveira, o Plano de Governo e recebeu uma carta com as propostas da categoria, com as suas principais reivindicações.

“Na nossa gestão, o servidor tratará direto com o prefeito. O diálogo será aberto, sincero, transparente e honesto”, garantiu o candidato emedebista, Roberto Duarte.

Propostas do Plano de Governo para valorizar e respeitar os servidores

1) Revisar Planos de Cargos, Carreiras e Salários, com a ampla participação das categorias, corrigindo inconsistências, nas suas remunerações, criando uma política consistente de valorização e respeito aos servidores públicos (efetivos, temporários e terceirizados), essenciais, para a implementação das ações e da oferta de serviços públicos com mais qualidade;

2) Garantir a previsão legal de que, no mínimo, 30% dos cargos comissionados sejam ocupados por servidores de carreira, os quais serão lotados em áreas estritamente técnicas, conforme o perfil profissional;

3) Estabelecer convênio com a Escola Virtual de Governo ENAP, DO Governo Federal, implementando o maior programa de atualização, treinamento, qualificação e formação continuada de servidores, desenvolvendo competências e melhorando os parâmetros de eficiência e resultados da gestão e da qualidade dos serviços prestados à comunidade;

4) Criar, através de concurso público, a carreira de Gestor de Políticas Públicas do Município de Rio Branco, fortalecendo o quadro efetivo com equipes técnicas que serão alocadas em áreas finalísticas estratégicas, emlhorando os serviços prestados à população;

5) Realizar concursos públicos para as áreas de educação, segurança, saúde e gestão, dentre outras, para viabilizar a implementação d enovos programas multisetoriais estratégicos e, principalmente, garantindo o cumprimento dos limites legais de gastos com pessoal.