Portaria que autoriza retorno de aulas em escolas particulares no AC deve ser publicada nesta sexta (23)

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 informou que uma portaria que autoriza o retorno das aulas presenciais em escolas particulares no Acre deve ser publicada ainda nesta sexta-feira (23). O grupo se reuniu nesta quinta (22) com representantes da rede privada de ensino para discutir as condições da retomada.

Mesmo com a confirmação por parte do comitê, a porta-voz do governador, Mirla Miranda, disse ao G1 que uma proposta está sendo elaborada para discutir os termos e que não haverá decreto sobre o tema esta semana.

“Ainda estamos reunindo o Comitê, junto com os responsáveis pela Educação e Vigilância discutindo os termos para fechar uma proposta e apresentar ao governador. Aí sim, a gente vai ter algo mais concreto para publicar”, afirmou Mirla.

A presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Erlândia Dantas disse que ainda não foi comunicada a respeito do teor exato da portaria, mas que sabe que deve sair sim ainda esta semana.

“Isso aí, na verdade, a gente já sabe faz tempo, fizemos um protocolo de retorno, com solicitação para Vigilância, que passou essa solicitação ao Comitê, que avaliou. Foi feita apresentação de um estudo que as crianças de 0 a 10 anos o risco é de 000,7% de contaminação, o Comitê pediu vistas ao estado e município e agora deve sair o resultado. A única coisa que ainda não sabemos é o percentual que eles vão liberar para funcionamento”, afirmou Erlândia.

Treinamento

Os funcionários da rede privada de ensino do Acre iniciaram um treinamento, em setembro, com equipes da Vigilância Sanitária sobre os protocolos e medidas de segurança contra o coronavírus. O treinamento teve carga horária de 10 horas e foi feito por videoconferência.

O treinamento foi uma exigência da prefeitura de Rio Branco e do governo do Acre para o retorno das aulas presencias, segundo Erlândia. Após a capacitação, a sindicalista disse que as escolas vão debater uma data para a retomada das atividades.

Em agosto, a rede privada anunciou que pretendia retomar as atividades presenciais das aulas ainda este ano. Para isso, o Sindicato das Escolas Particulares distribuiu cartilhas de orientações aos pais sobre o retorno.

O sindicato divulgou também um plano de retomada montado com especialistas de São Paulo. Esse material foi entregue para o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri e aguarda aprovação dos gestores.

As aulas presenciais nas redes pública e privada estão suspensas desde o dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaula, pelo rádio com audioaula, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas.

Diferente da rede particular, as escolas estaduais devem retomar as atividades presenciais só em 2021. Isso foi o que determinou, no início de agosto, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) durante o Fórum Estadual de Educação.